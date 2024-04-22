Морозы до 8 градусов вернутся в Казахстан

По данным метеорологов, на большую часть республики будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди.
Лишь в начале недели под влиянием отрога антициклона в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.
«На северо-западе, севере и востоке страны с вторжением арктических воздушных масс ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 1−8 мороза, днем до 3−13 тепла, в центре ночью до 0−5 мороза, днем до 5−15 тепла», — говорится в сообщении.