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Морозы до 8 градусов вернутся в Казахстан

Морозы до 8 градусов вернутся в Казахстан. Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 23, 24 и 25 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: БЕЛТА

По данным метеорологов, на большую часть республики будет оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем ожидаются дожди с грозами. 25 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди.

Лишь в начале недели под влиянием отрога антициклона в северных и восточных областях страны все еще сохранится погода без осадков. По республике прогнозируется порывистый ветер, на юге, юго-востоке град, шквал.

«На северо-западе, севере и востоке страны с вторжением арктических воздушных масс ожидается значительное понижение температуры воздуха ночью до 1−8 мороза, днем до 3−13 тепла, в центре ночью до 0−5 мороза, днем до 5−15 тепла», — говорится в сообщении.