Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 апреля

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах пройдут осадки (дождь, по северу с мокрым снегом), а днем местами по юго-востоку — небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, ночью по северу порывы усилятся до 14 м/с.