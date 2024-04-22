Ночные заморозки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 апреля

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах пройдут осадки (дождь, по северу с мокрым снегом), а днем местами по юго-востоку — небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4−9 м/с, ночью по северу порывы усилятся до 14 м/с.
Ночью на большей части территории ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов, местами, а по юго-востоку во многих районах температура воздуха достигнет 1−5 градусов тепла. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 3 градусов по северо-западу до плюс 13 градусов по юго-востоку.