В Башкирии врачи вытащили отвертку из головы мужчины

Травму мужчина получил во время бытового конфликта. Пациента доставили в приемный покой на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвертка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг.