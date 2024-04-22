В Башкирии врачи вытащили отвертку из головы мужчины

Травму мужчина получил во время бытового конфликта. Пациента доставили в приемный покой на «скорой» в крайне тяжелом состоянии. Во время компьютерной томографии стало понятно, что отвертка повредила мозжечок, пройдя в миллиметре от крупных сосудов, которые кровоснабжают головной мозг.
Врачи в экстренном порядке прооперировали пациента, проведя резекционную трепанацию черепа и удалив инородное тело. Хирургическое вмешательство длилось около часа.
Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в травматологическом отделении.