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Петербургские врачи прощаются с девочкой «в маске Бэтмена», но ненадолго

Девочку «в маске Бэтмена» выписывают из петербургской клиники.

Пятилетняя девочка из США с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию по восстановлению кожи в Санкт-Петербурге и уже готовится к выписке. Сегодня, 22 апреля, она покинет медучреждение, но домой пока не улетает.

«Луна чувствует себя хорошо, сегодня у нее выписка. Вторая процедура в июне, до июля она остается в Петербурге. Будет приходить на перевязки», — рассказали «Фонтанке» в клинике МЕДСИ.

Спустя два дня после операции по удалению рубцов на лице малышке сделали первую перевязку. По словам специалистов, Луна абсолютно спокойно перенесла процедуру, удивив их своей храбростью и позитивом.

«Думаем, что в дальнейшем будет еще проще, ведь первая перевязка наиболее волнительная», — говорится в сообщении. Отвлекали от последствий операции Луну не только игрушки в палате, но и вернувшаяся в Петербург зима. Малышка впервые в жизни увидела снег.

«Мы сказали Кэролл [маме Луны], что снег пошел специально для малышки», — рассказали врачи.

Впереди у Луны второй этап по устранению последствий после удаления крупного невуса. Операция состоится в июне, точную дату врачи пока не назначили.

медицина