Петербургские врачи прощаются с девочкой «в маске Бэтмена», но ненадолго

«Думаем, что в дальнейшем будет еще проще, ведь первая перевязка наиболее волнительная», — говорится в сообщении. Отвлекали от последствий операции Луну не только игрушки в палате, но и вернувшаяся в Петербург зима. Малышка впервые в жизни увидела снег.