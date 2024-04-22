Завод по производству Тяжинской сгущёнки нарушал природоохранные нормы

По данным прокуратуры, завод по производству сгущёнки в Тяжине нарушал правила в области охраны окружающей среды. Он незаконно размещал отходы на территории района.
Правоохранители установили, что ООО «Кузбассконсервмолоко» складировало золошлаковые отходы на открытом, неприспособленном для этого земельном участке рядом с водоохранной зоной.
Директору юридического лица внесли представление с требованием устранить нарушения. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также прокуроры инициировали привлечение должностного лица к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Пока дело находится на рассмотрении у судьи.