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Завод по производству Тяжинской сгущёнки нарушал природоохранные нормы

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным прокуратуры, завод по производству сгущёнки в Тяжине нарушал правила в области охраны окружающей среды. Он незаконно размещал отходы на территории района.

Правоохранители установили, что ООО «Кузбассконсервмолоко» складировало золошлаковые отходы на открытом, неприспособленном для этого земельном участке рядом с водоохранной зоной.

Директору юридического лица внесли представление с требованием устранить нарушения. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуроры инициировали привлечение должностного лица к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Пока дело находится на рассмотрении у судьи.