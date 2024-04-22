Удельный парк впечатляет. Там заметили шесть очень редких птиц, в том числе малыша из Красной книги России

«Очень надеюсь, что при благоустройстве (если оно всё-таки коснётся данного парка) отнесутся максимально внимательно к зелёным насаждениям, и учтут желания не только людей, но и диких обитателей парка. Им тоже хочется жить и делать остановки при перелёте или даже выводить потомство в парке. Очень надеюсь, что благоустройство не затронет дикие биотопы парка, а будет произведено только на участках, предназначенных для людей», — пишет фотограф-натуралист Антон Кубышкин.