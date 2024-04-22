Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане

Напомним, 1 марта в работе спецЦОНов наблюдались сбои из-за перехода на единый часовой пояс. Тогда же казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах — после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане «постарели» на день.