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Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане

Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане. Наблюдаются проблемы с выдачей водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на Правительство для граждан.

В НАО «Государственной корпорации “Правительство для граждан” сообщили, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН.

«Возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Напомним, 1 марта в работе спецЦОНов наблюдались сбои из-за перехода на единый часовой пояс. Тогда же казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах — после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане «постарели» на день.

В том же месяце во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.

Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) — это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу «одного окна», гласит информация на сайте «Электронного правительства».

Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.