Массовый сбой в работе спецЦОНов случился в Казахстане

В НАО «Государственной корпорации “Правительство для граждан” сообщили, что на данный момент наблюдается некорректная работоспособность системы спецЦОН.
«Возможны проблемы с оказанием государственной услуги по выдаче водительских удостоверений. Проблема наблюдается на стороне МВД РК. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Напомним, 1 марта в работе спецЦОНов наблюдались сбои из-за перехода на единый часовой пояс. Тогда же казахстанцы массово жаловались на неправильную дату рождения в цифровых документах — после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане «постарели» на день.
В том же месяце во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.
Отметим, что Центр обслуживания населения (ЦОН) — это юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов получателю услуги по принципу «одного окна», гласит информация на сайте «Электронного правительства».
Также ЦОНы обеспечивают оказание госуслуг в электронной форме посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Казахстана.