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Синоптики зафиксировали в Омске температурный рекорд

Воздух прогрелся до +30 градусов лишь в одном районе области.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о новом температурном рекорде. Речь идёт о дневной температуре воздуха в минувшее воскресенье, 21 апреля. Этот день стал самым жарким с начала года.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха — 30 градусов тепла — зафиксирована в посёлке Саргатское. В Омске было +28,6 градусов, что на 0,6 градусов выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2020 году.

Однако долго тёплая погода в Омске не задержится. С понедельника, 22 апреля, ожидается похолодание. И уже к среде, ночью, температура воздуха упадёт до −8 градусов. Днём будет 0… +5 градусов.

Напомним, что в Омской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено ходить в лес, разжигать костры, жечь сухую растительность и мусор, а также жарить шашлыки.

Интересно, что в воскресенье омичи сполна воспользовались тёплой погодой и устроили на Любинском масштабную вечеринку.