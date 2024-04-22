Синоптики зафиксировали в Омске температурный рекорд

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о новом температурном рекорде. Речь идёт о дневной температуре воздуха в минувшее воскресенье, 21 апреля. Этот день стал самым жарким с начала года.
По данным синоптиков, максимальная температура воздуха — 30 градусов тепла — зафиксирована в посёлке Саргатское. В Омске было +28,6 градусов, что на 0,6 градусов выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 2020 году.
Однако долго тёплая погода в Омске не задержится. С понедельника, 22 апреля, ожидается похолодание. И уже к среде, ночью, температура воздуха упадёт до −8 градусов. Днём будет 0… +5 градусов.
Напомним, что в Омской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Омичам запрещено ходить в лес, разжигать костры, жечь сухую растительность и мусор, а также жарить шашлыки.
Интересно, что в воскресенье омичи сполна воспользовались тёплой погодой и устроили на Любинском масштабную вечеринку.