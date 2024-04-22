В Шерегеше пьяный водитель сбил трёх человек, двух из которых насмерть

Следователи расследуют уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Таштагольского района, который накануне ранним утром сбил троих людей в Шерегеше. Двое пострадавших скончались.
По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. На одной из автодорог он наехал на трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате произошедшего 23-летний парень умер на месте, ещё двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести доставили в больницу. Один позже умер от травм, состояние третьего врачи оценивают как тяжёлое.
Водителя задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют подробности произошедшего.
По словам местных жителей в соцсетях, пострадавшие якобы были пьяны тоже, а дорога была покрыта льдом. Накануне завершился фестиваль Грелка Фест традиционным спуском в купальниках, и в посёлке было особенно много людей.