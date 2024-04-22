В Шерегеше пьяный водитель сбил трёх человек, двух из которых насмерть

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. На одной из автодорог он наехал на трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате произошедшего 23-летний парень умер на месте, ещё двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степень тяжести доставили в больницу. Один позже умер от травм, состояние третьего врачи оценивают как тяжёлое.