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На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси организовали зоны посадки и высадки пассажиров

Стоянки такси заменили зонами посадки и высадки пассажиров на двух центральных улицах столицы. Они появились по просьбам водителей и пассажиров возле киноконцертного зала «Октябрь» (улица Новый Арбат, дом 26) и торгового центра «Цветной» (Цветной бульвар, дом 15, строение 1).

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ранее таксисты часто использовали площадки для длительной стоянки и отдыха. Теперь там установили знаки «Стоянка запрещена», автомобилисты могут подъезжать к тротуару и высаживать пассажиров в течение пяти минут.

«Это удобно и для пассажиров, и для водителей. Нововведение позволит перевозчикам, а также другим автомобилистам пользоваться такими востребованными местами в центре города. Продолжаем делать улицы столицы еще комфортнее и безопаснее для всех участников движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если автомобиль будет стоять в зоне действия знака «Стоянка запрещена» больше пяти минут, специалисты Московской административной дорожной инспекции могут выписать штраф за неправильную парковку.

Сообщения о нарушении правил остановки и стоянки принимают по телефону инспекции: +7 495 540−76−56.