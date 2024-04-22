На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси организовали зоны посадки и высадки пассажиров

Ранее таксисты часто использовали площадки для длительной стоянки и отдыха. Теперь там установили знаки «Стоянка запрещена», автомобилисты могут подъезжать к тротуару и высаживать пассажиров в течение пяти минут.
«Это удобно и для пассажиров, и для водителей. Нововведение позволит перевозчикам, а также другим автомобилистам пользоваться такими востребованными местами в центре города. Продолжаем делать улицы столицы еще комфортнее и безопаснее для всех участников движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Если автомобиль будет стоять в зоне действия знака «Стоянка запрещена» больше пяти минут, специалисты Московской административной дорожной инспекции могут выписать штраф за неправильную парковку.
Сообщения о нарушении правил остановки и стоянки принимают по телефону инспекции: