На Новом Арбате и Цветном бульваре вместо стоянок такси организовали зоны посадки и высадки пассажиров

«Это удобно и для пассажиров, и для водителей. Нововведение позволит перевозчикам, а также другим автомобилистам пользоваться такими востребованными местами в центре города. Продолжаем делать улицы столицы еще комфортнее и безопаснее для всех участников движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.