Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми: когда начнутся и где посмотреть

Публикуем расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми, а также рассказываем, когда начнутся и где посмотреть.
Приближается празднование 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Перми праздничные события в День Победы 9 мая 2024 года начнутся с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Традиционно площадкой праздника станет Октябрьская площадь.
Уже сейчас полным ходом идут репетиции к праздничному Параду Победы. Первые тренировки торжественных маршей проходят на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. В них участвуют представители силовых ведомств, правоохранительных органов, подразделения Росгвардии и регионального МЧС России, а также воспитанники Пермского суворовского военного училища и юнармейцы. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой шага и построением.
Когда начнутся и где посмотреть генеральные репетиции парада ко Дню Победы 9 мая 2024 года в Перми
Генеральные репетиции праздничного парада ко Дню Победы 9 мая 2024 года начнутся в Перми с 4 мая. Они продолжатся до 7 мая. Генеральный репетиции парада можно будет посмотреть на Октябрьской площади в центре Перми.
Во время репетиций на открытых площадках организаторам, участникам и режиссерам предстоит добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники. Публикуем расписание генеральных репетиций парада ко Дню Победы 9 мая 2024:
— 4 мая с 10:00 до 15:00;
— 7 мая с 19:00 до 23:00.
Во время проведения генеральных репетиций праздничного парада ко Дню Победы 2024 в центре Перми ограничат движение для всех видов транспорта. Будет запрещен проезд в районе Октябрьской площади.
Торжественное прохождение войск в Перми на Октябрьской площади 9 мая 2024 года традиционно смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Для ветеранов организуют сидячие места в первых рядах. Также будет вестись прямая трансляция праздничного парада.
По информации Минтербеза Пермского края, в праздничном Параде Победы 9 мая 2024 года примут участие более 2 тысяч человек. В этом году Парад Победы принимает министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов, а командует парадом — начальник Пермского суворовского военного училища, генерал-майор Николай Братухин.