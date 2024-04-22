Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми: когда начнутся и где посмотреть

Уже сейчас полным ходом идут репетиции к праздничному Параду Победы. Первые тренировки торжественных маршей проходят на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. В них участвуют представители силовых ведомств, правоохранительных органов, подразделения Росгвардии и регионального МЧС России, а также воспитанники Пермского суворовского военного училища и юнармейцы. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой шага и построением.