Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми: когда начнутся и где посмотреть

Рассказываем, где и когда можно посмотреть репетиции Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми.

Источник: Комсомольская правда

Публикуем расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Перми, а также рассказываем, когда начнутся и где посмотреть.

Приближается празднование 79-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Перми праздничные события в День Победы 9 мая 2024 года начнутся с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Традиционно площадкой праздника станет Октябрьская площадь.

Уже сейчас полным ходом идут репетиции к праздничному Параду Победы. Первые тренировки торжественных маршей проходят на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. В них участвуют представители силовых ведомств, правоохранительных органов, подразделения Росгвардии и регионального МЧС России, а также воспитанники Пермского суворовского военного училища и юнармейцы. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой шага и построением.

Когда начнутся и где посмотреть генеральные репетиции парада ко Дню Победы 9 мая 2024 года в Перми

Генеральные репетиции праздничного парада ко Дню Победы 9 мая 2024 года начнутся в Перми с 4 мая. Они продолжатся до 7 мая. Генеральный репетиции парада можно будет посмотреть на Октябрьской площади в центре Перми.

Во время репетиций на открытых площадках организаторам, участникам и режиссерам предстоит добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники. Публикуем расписание генеральных репетиций парада ко Дню Победы 9 мая 2024:

— 4 мая с 10:00 до 15:00;

— 7 мая с 19:00 до 23:00.

Во время проведения генеральных репетиций праздничного парада ко Дню Победы 2024 в центре Перми ограничат движение для всех видов транспорта. Будет запрещен проезд в районе Октябрьской площади.

Торжественное прохождение войск в Перми на Октябрьской площади 9 мая 2024 года традиционно смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Для ветеранов организуют сидячие места в первых рядах. Также будет вестись прямая трансляция праздничного парада.

По информации Минтербеза Пермского края, в праздничном Параде Победы 9 мая 2024 года примут участие более 2 тысяч человек. В этом году Парад Победы принимает министр территориальной безопасности Пермского края, генерал-майор Виктор Батмазов, а командует парадом — начальник Пермского суворовского военного училища, генерал-майор Николай Братухин.