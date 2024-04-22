В Перми скончался актер Театра-Театра Анатолий Нагогин

Анатолий Владимирович всегда стремился к неоднозначности сценических решений, старался психологически постичь характер каждого персонажа и внутренне осмыслить свою роль. Обладая немалым талантом и высокими профессиональными качествами, артист всегда добивался и точного жеста, и достоверной интонации, при этом он обладал чутьем той границы, где в актерской игре появляются «пережим» и неестественностьж.