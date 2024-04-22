В Перми скончался актер Театра-Театра Анатолий Нагогин

Дом актера в Перми сообщил о смерти 19 апреля 2024 года своего коллеги, Заслуженного артиста России, члена Союза театральных деятелей РФ Нагогина Анатолия Владимировича.
Анатолий Нагогин родился 27 февраля 1943 года. Окончил с отличием Саратовское театральное училище им. Слонова. На службу в Пермский драматический театр поступил более 50 лет назад — в 1971 году.
В размещенной на сайте Пермского драматического Театре-Театре биографии Анатолия Нагогина говорится, что он вдумчивый, очень интеллигентный, инициативный актер, способный к креативным творческим интерпретациям при воплощении замысла режиссера.
Анатолий Владимирович всегда стремился к неоднозначности сценических решений, старался психологически постичь характер каждого персонажа и внутренне осмыслить свою роль. Обладая немалым талантом и высокими профессиональными качествами, артист всегда добивался и точного жеста, и достоверной интонации, при этом он обладал чутьем той границы, где в актерской игре появляются «пережим» и неестественностьж.
В творческой биографии Анатолия Нагогина на сцене театра насчитывается несколько десятков сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Поминальная молитва», «Бешенные деньги», «Варвары», «Овцы и волки», «Старший сын» и многие другие.
Прощание с актером состоится 24 апреля на ул. Старцева в Большом зале с 10:20. Там же, в храме на ул. Старцева состоится отпевание. Прощальный обед состоится после погребения в кафе Пермского академического Театра-Театра.
Коллеги Анатолия Владимировича Нагогина выражают искренние соболезнования его родным и близким людям.