В Беларуси растет число обращений на экспертизу отцовства

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску Андрей Рощупкин.
«Связано это с тем, что любая экспертиза, в том числе генетическая, имеет определенную роль как доказательная база. Что касается экспертизы отцовства, то здесь вывод дается только категорический — либо да (отцовство подтверждается — ред.), либо нет», — сказал полковник юстиции.
Конкретное число обращений эксперт не озвучил, лишь подчеркнул, что услуга «очень пользуется популярностью». Он отметил, что «в каждом областном центре нашей страны располагаются генетические отделы, которые проводят, в том числе, экспертизу отцовства. В Минске этот отдел располагается на базе центрального аппарата».
Как подчеркнул Рощупкин, результат такой экспертизы «в суде имеет вес, обязательный и беспрекословный».