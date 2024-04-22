В Беларуси растет число обращений на экспертизу отцовства

«Связано это с тем, что любая экспертиза, в том числе генетическая, имеет определенную роль как доказательная база. Что касается экспертизы отцовства, то здесь вывод дается только категорический — либо да (отцовство подтверждается — ред.), либо нет», — сказал полковник юстиции.