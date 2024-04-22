Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси растет число обращений на экспертизу отцовства

В последнее время число обращений за тестом на отцовство в Беларуси растет.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по г. Минску Андрей Рощупкин.

«Связано это с тем, что любая экспертиза, в том числе генетическая, имеет определенную роль как доказательная база. Что касается экспертизы отцовства, то здесь вывод дается только категорический — либо да (отцовство подтверждается — ред.), либо нет», — сказал полковник юстиции.

Конкретное число обращений эксперт не озвучил, лишь подчеркнул, что услуга «очень пользуется популярностью». Он отметил, что «в каждом областном центре нашей страны располагаются генетические отделы, которые проводят, в том числе, экспертизу отцовства. В Минске этот отдел располагается на базе центрального аппарата».

Как подчеркнул Рощупкин, результат такой экспертизы «в суде имеет вес, обязательный и беспрекословный».