В Воронежской области спрогнозировали заморозки

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя не принесет в Воронеж ни похолодания, ни сильной жары. Сейчас погоду в регионе определяет холодный атмосферный фронт, но далее ему на смену придет тыловая часть циклона. Небольшие дожди ожидаются во вторник и пятницу.