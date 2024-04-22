В Воронежской области спрогнозировали заморозки

В Воронежской области с 18:00 вторника, 23 апреля, до 6:00 среды, 24 апреля, в низинах возможны заморозки до −1 градуса. В регионе действует желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
В столице Черноземья в ночь на среду температура воздуха опустится до +4 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что наступившая рабочая неделя не принесет в Воронеж ни похолодания, ни сильной жары. Сейчас погоду в регионе определяет холодный атмосферный фронт, но далее ему на смену придет тыловая часть циклона. Небольшие дожди ожидаются во вторник и пятницу.