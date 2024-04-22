Всю ночь не будет воды в центре Ростова

«В связи с плановыми работами на объекте “Строительство сетей водоснабжения “Комплекс жилых домов по ул. Восточной, 5, 7; ул. Красноармейской, 226, 228”будет прекращено водоснабжение в границах: пр. Театральный — пр. Сиверса — ул. Пушкинская — ул. Текучева — пр. М. Нагибина — ул. Нансена”, — написал министр в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что воды не будет с 22:00 сегодняшнего дня до 08:00 23 апреля.
Работы на указанном объекте проводят две бригады рабочих АО «Ростовводоканал». Задействовано четыре единицы техники.