На пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка — Собянин

В рамках проекта специалисты построят эстакаду вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД, а также съезд на перспективную третью очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка. Кроме того, сделают разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе и автомобильную парковку в районе новой развязки.