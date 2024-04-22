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На пересечении новых шоссе в ТиНАО будет построена крупная развязка — Собянин

На пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки — появится крупная дорожная развязка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из поселка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки», — написал мэр Москвы.

В рамках проекта специалисты построят эстакаду вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД, а также съезд на перспективную третью очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка. Кроме того, сделают разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе и автомобильную парковку в районе новой развязки.

Ввод в эксплуатацию планируется в 2027 году.

строительство
Собянин Сергей