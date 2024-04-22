В Кишиневе непривитых детей могут перестать пускать в детсады и школы: Им придется учиться на дому

— Конституционный суд и Европейский суд по правам человека пояснили, что, если вакцинация обязательна, люди, которые не хотят вакцинироваться, должны выбрать альтернативные методы обучения, — сообщил заместитель начальника Главного управления медицинской и социальной помощи Кишинева Владимир Болокан.