Климатолог рассказал, какой будет погода в Ростовской области в майские праздники

В конце апреля в Ростовской области ожидаются осадки и похолодание, но к майским праздникам погода изменится. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.
По словам специалиста, очередной циклон придет в регион в середине недели. 27 и 28 апреля пройдут дожди — причем осадки будут сильнее, чем в середине месяца. Однако уже 29 — 30 апреля погода снова изменится.
— Ближе к маю выйдет антициклон. Благодаря нему установится ясная погода с комфортной температурой. Дождей не будет, температура — до +8 — +10 градусов утром и до +17 — +20 днем.
Климатолог не исключает, что в отдельных районах могут пройти дожди. Однако осадки будут неинтенсивными и краткосрочными.
Иошпа считает, что переменчивая погода в Ростовской области будет наблюдаться до середины мая.
— Погода может меняться каждые три четыре дня. Все это продлится до тех пор, пока не сгладится разница температур почвы и воды. Почва прогревается быстрее, поэтому ждем увеличения температуры воды.