В Беларуси наблюдается подъем заболеваемости корью и коклюшем. Насколько это опасно и как защититься?

Инфекционисты напомнили, что с 21 по 27 апреля проводится ежегодная Европейская неделя иммунизации, во время которой тоже можно делать необходимые прививки. Как, когда и кому нужно вакцинироваться, подскажет национальный календарь профилактических прививок. Если у вас по возрасту подошло время очередной профилактической прививки, обращайтесь в организацию здравоохранения, и вам ее бесплатно предоставят. Все включенные в национальный календарь прививки, проводятся белорусским гражданам бесплатно.