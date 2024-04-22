В Беларуси наблюдается подъем заболеваемости корью и коклюшем. Насколько это опасно и как защититься?

Как сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов на пресс-конференции в Минске в понедельник, более 58 тысяч человек в 41 из 53 стран Европы и Центральной Азии заразились корью. «Это привело к сотням госпитализаций и десяткам смертей», — сказал он.
«В Беларуси, начиная с февраля 2023 года, случаи этого заболевания регистрируются тоже. При этом, большинство заболевших — люди старше 18 лет. Более 70% всех заболевших — не привитые», — констатировал инфекционист.
Опасность кори в том, что это высококонтагиозное заболевание, которое очень легко распространяется воздушно-капельным путем, продолжил Игнатов. «Грубо говоря, если в многоэтажном доме кто-то заболел, есть риск, что заразится весь подъезд из тех, кто не вакцинирован от кори. А сама корь для людей со сниженным иммунитетом опасна тяжелым течением заболевания и последствиями», — пояснил он.
Говоря о важности вакцинации и тяжести болезни, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ Наталья Галькевич добавила, что корь поражает слизистые оболочки. «Глаза — это кератит (поражение роговицы) вплоть до слепоты; гортань — лагинготрахеит с невозможностью “раздышаться”; затрагивающая оба легких вирусная коревая пневмония, которая не лечится антибиотиками; коревой энцефалит. Последствия кори, касающиеся поражениями головного мозга, тоже могут затронуть организм», — рассказала она.
В текущем году в Беларуси также отмечается рост заболеваемости коклюшем. Основной контингент заболевших — более 50% — это дети школьного возраста от 7 до 14 лет. Поэтому сейчас обсуждается возможность добавить в национальный календарь дополнительную дозу прививки от этого заболевания детям в возрасте 6 лет.
Галькевич сказала, что у взрослых тоже появился шанс привиться от коклюша. «Сейчас в стране появилась вакцина, в инструкции к которой есть прямое разрешение на вакцинацию от коклюша детей от 4 лет и взрослых, а также беременных», — завершила врач.
Инфекционисты напомнили, что с 21 по 27 апреля проводится ежегодная Европейская неделя иммунизации, во время которой тоже можно делать необходимые прививки. Как, когда и кому нужно вакцинироваться, подскажет национальный календарь профилактических прививок. Если у вас по возрасту подошло время очередной профилактической прививки, обращайтесь в организацию здравоохранения, и вам ее бесплатно предоставят. Все включенные в национальный календарь прививки, проводятся белорусским гражданам бесплатно.