Шествие на Первомай в Волгограде заменят митингом-концертом

1 мая в Волгограде вместо шествия трудовых коллективов состоится митинг-концерт, заявили в региональном Совете профсоюзов. Более подробную информацию они обещали предоставить в течение дня, однако заявили, что решение о проведении праздника в формате концерта принято.
Добавим, что подобное решение, скорее всего, не является инициативой облсовпрофа. Ранее об отказе от проведения шествий и демонстраций заявили и другие крупные города.
Напомним, что сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров дал поручения провести яркие памятные мероприятия в мае, в том числе юбилей композитора Александры Пахмутовой, Первомай и День Победы. Также в сообщении пресс-службы главы региона отмечалось, что окончательный перечень мероприятий, порядок и, по всей видимости, формат будут определены до 1 мая.
На этот день в Волгограде запланирован старт всероссийского празднования юбилея всенародно любимого композитора Александры Пахмутовой. В этот день она выступит в городе-герое со своей большой творческой программой.