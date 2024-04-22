Шествие на Первомай в Волгограде заменят митингом-концертом

Напомним, что сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров дал поручения провести яркие памятные мероприятия в мае, в том числе юбилей композитора Александры Пахмутовой, Первомай и День Победы. Также в сообщении пресс-службы главы региона отмечалось, что окончательный перечень мероприятий, порядок и, по всей видимости, формат будут определены до 1 мая.