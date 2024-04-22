Дзюдоист Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии

НОК сообщил, что выступления в индивидуальном направлении на континентальном первенстве завершились. Представителям сборной Узбекистана по итогам этой программы удалось завоевать золото, серебро и четыре бронзы. На пьедестал также поднялись Муроджон Йулдошев, Достон Рузиев, Сардор Нуриллаев, Диёра Келдиёрова и Шохиста Назарова.