Дзюдоист Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии

По информации Национального олимпийского комитета, чемпион Азиады 2022 года Музаффарбек Турабоев, выступавший в весовой категории −100 килограмм, одолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. В решающей схватке дзюдоист победил представителя ОАЭ Джафара Костоева.
НОК сообщил, что выступления в индивидуальном направлении на континентальном первенстве завершились. Представителям сборной Узбекистана по итогам этой программы удалось завоевать золото, серебро и четыре бронзы. На пьедестал также поднялись Муроджон Йулдошев, Достон Рузиев, Сардор Нуриллаев, Диёра Келдиёрова и Шохиста Назарова.
Уже завтра в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.