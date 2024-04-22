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Дзюдоист Музаффарбек Турабоев стал чемпионом Азии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сборная Узбекистана по дзюдо завоевала первую золотую медаль на чемпионате Азии в Гонконге, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации Национального олимпийского комитета, чемпион Азиады 2022 года Музаффарбек Турабоев, выступавший в весовой категории −100 килограмм, одолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала. В решающей схватке дзюдоист победил представителя ОАЭ Джафара Костоева.

НОК сообщил, что выступления в индивидуальном направлении на континентальном первенстве завершились. Представителям сборной Узбекистана по итогам этой программы удалось завоевать золото, серебро и четыре бронзы. На пьедестал также поднялись Муроджон Йулдошев, Достон Рузиев, Сардор Нуриллаев, Диёра Келдиёрова и Шохиста Назарова.

Уже завтра в рамках ЧА пройдут схватки в командном миксте.