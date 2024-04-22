В Волгограде назовут улицу в честь заслуженного металлурга

Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении имени еще одной улице в Тракторозаводском районе. В честь заслуженного металлурга РСФСР Ивана Волкова назовут проезд от улицы Шурухина вдоль алюминиевого завода, где он работал.
— С ходатайством об увековечении памяти заслуженного металлурга в комиссию обратилась «Волгоградская алюминиевая компания — порошковая металлургия», — сообщили в администрации Волгограда.
Иван Волков приехал в Сталинград начальником цеха алюминиевых порошков и пудр завода, когда тот только запускали. За годы работы прошел путь до главного инженера, разработал и внедрил немало технических решений. На его счету более 30 изобретений.
Напомним, еще одну улицу на Тракторном 19 апреля решил назвать в честь ветерана и Народного учителя Федора Слипченко. Так что на карте района будет меньше белых пятен.