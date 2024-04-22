Волгоградцам пояснили, почему нельзя срывать тюльпан Шренка

В настоящее время на территории региона есть 7 зон охраны этого тюльпана: в Старополтавском районе «Курнаевский тюльпанный луг», в Николаевском районе «Тюльпанный луг», в Суровикинском районе «Новотихоновский тюльпанный луг» и «Беляевский тюльпанный луг», в Чернышковском районе «Тюльпанный луг», а также в Клетском районе «Участок Лазоревой степи».