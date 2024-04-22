Волгоградцам пояснили, почему нельзя срывать тюльпан Шренка

Тюльпан Шренка (он же тюльпан Геснера) имеет высокодекоративные цветки, одни из самых крупных растений природной флоры региона, а также ранние сроки цветения, когда в это время еще мало других цветов.
Как рассказала замглавы отдела развития системы особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения облкомприроды Анна Луконина, тюльпан Геснера размножается только семенами. Поэтому, когда люди срывают цветки, то лишают его потомства.
В настоящее время на территории региона есть 7 зон охраны этого тюльпана: в Старополтавском районе «Курнаевский тюльпанный луг», в Николаевском районе «Тюльпанный луг», в Суровикинском районе «Новотихоновский тюльпанный луг» и «Беляевский тюльпанный луг», в Чернышковском районе «Тюльпанный луг», а также в Клетском районе «Участок Лазоревой степи».
Гражданам за сбор тюльпана Геснера грозит штраф до 5 тыс. рублей.