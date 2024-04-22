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Волгоградцам пояснили, почему нельзя срывать тюльпан Шренка

На эти степные цветы охотится большое количество нарушителей, превративших обычный тюльпан в исчезающий вид.

Тюльпан Шренка (он же тюльпан Геснера) имеет высокодекоративные цветки, одни из самых крупных растений природной флоры региона, а также ранние сроки цветения, когда в это время еще мало других цветов.

Как рассказала замглавы отдела развития системы особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения облкомприроды Анна Луконина, тюльпан Геснера размножается только семенами. Поэтому, когда люди срывают цветки, то лишают его потомства.

В настоящее время на территории региона есть 7 зон охраны этого тюльпана: в Старополтавском районе «Курнаевский тюльпанный луг», в Николаевском районе «Тюльпанный луг», в Суровикинском районе «Новотихоновский тюльпанный луг» и «Беляевский тюльпанный луг», в Чернышковском районе «Тюльпанный луг», а также в Клетском районе «Участок Лазоревой степи».

Гражданам за сбор тюльпана Геснера грозит штраф до 5 тыс. рублей.

флора и фауна
штрафы