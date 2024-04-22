Организуют подвоз: в Гукове сутки не будет воды

«Г. Гуково, Каменский и Красносулинский районы. В связи с установкой запорной арматуры на насосной станции № 3 в 5 км на юго-восток от пос. Гундоровского Каменского района, а также устранением порыва на магистральном водоводе будет временно приостановлено водоснабжение г. Гуково и поселков Каменского и Красносулинского районов», — предупредил министр.