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Организуют подвоз: в Гукове сутки не будет воды

Ростовская область, 22 апреля 2024. DON24.RU. В городе Гуково и соседних поселках сутки не будет воды. Как сообщил в своем телеграм-канале глава донского министерства ЖКХ Сергей Сизиков, подачу ресурса приостановят с 08:00 23 апреля до 08:00 24 апреля.

Источник: Don24.ru

«Г. Гуково, Каменский и Красносулинский районы. В связи с установкой запорной арматуры на насосной станции № 3 в 5 км на юго-восток от пос. Гундоровского Каменского района, а также устранением порыва на магистральном водоводе будет временно приостановлено водоснабжение г. Гуково и поселков Каменского и Красносулинского районов», — предупредил министр.

Подвоз воды будут осуществлять по заявкам. Оставить запрос можно по телефону 8 (909) 406−17−27.

Ранее сообщалось, что без воды останутся часть города Шахты и Промышленный район Новочеркасска.

ЖКХ