В Прикамье введён режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек

«На контроле Главного управления находится ситуация, связанная с подтоплением придомовых территорий в Чусовом, реке Усьва и Александровске, реке Лытва, а также двух низководных мостов в селе Моховое Кунгурского муниципального округа», — добавили в краевом ГУ МЧС.