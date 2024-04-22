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В Прикамье введён режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек

Интенсивные подъемы ожидаются 22 и 23 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек введён в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МЧС.

Он будет действовать с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.

Как сообщает ведомство, повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. В некоторых территориях подъёмы могут быть интенсивными. Возможно затопление пониженных участков местности.

«На контроле Главного управления находится ситуация, связанная с подтоплением придомовых территорий в Чусовом, реке Усьва и Александровске, реке Лытва, а также двух низководных мостов в селе Моховое Кунгурского муниципального округа», — добавили в краевом ГУ МЧС.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае. По данным специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе наблюдается разгар половодья.

МЧС