В Прикамье введён режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек

Режим повышенной готовности из-за повышения уровня рек введён в Пермском крае, сообщает региональное ГУ МЧС.
Он будет действовать с 17:00 22 апреля для органов управления и сил Чусовского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.
Как сообщает ведомство, повышение уровня воды ожидается 22 и 23 апреля. В некоторых территориях подъёмы могут быть интенсивными. Возможно затопление пониженных участков местности.
«На контроле Главного управления находится ситуация, связанная с подтоплением придомовых территорий в Чусовом, реке Усьва и Александровске, реке Лытва, а также двух низководных мостов в селе Моховое Кунгурского муниципального округа», — добавили в краевом ГУ МЧС.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об угрозе затопления дорог и домов в Пермском крае. По данным специалистов Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе наблюдается разгар половодья.