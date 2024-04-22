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Спасатели подвели итоги двадцать четвертого поискового дня пропавших подростков в Уфе

Спасатели продолжают поиски пропавших в Уфе школьников. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Спасатели обследовали 60 км береговой линии реки Белой. Как и до этого, особое внимание они уделяли местам скопления топляка.

Напомним, подростки вечером 30 марта ушли гулять в лес на улице Шафиева и не вернулись. Школьников ищут волонтеры поисковых отрядов, правоохранители, сотрудники экстренных служб. 31 марта спасатели обнаружили на берегу оставленные подростками рюкзаки. По факту пропажи детей возбудили уголовное дело. 2 апреля во время работы спасатели нашли сапог, который предположительно, принадлежал одному из пропавших подростков. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил продолжать поиски пропавших подростков.