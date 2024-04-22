В Воронеже запретили продавать алкоголь 9 мая

Такое постановление появилось на сайте городской администрации 17 апреля.



Алкоголь не будут продавать в Центральном и Ленинском районах города в этот день в период с 8 до 23 часов. Однако в заведениях общественного питания такие напитки наливать будут, но употреблять их можно будет только в торговых залах.



Ранее мы сообщали, что акция «Бессмертный полк» в этом году в столице Черноземья пройдет в онлайн-формате. А вот праздничный парад будет проведен в традиционном формате, на главной городской площади. Более подробно об этом можно прочитать в нашем материале.