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В Самаре завершили отопительный сезон

В Самарских квартирах отключили отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стало известно о завершении отопительного сезона. Батареи отключили в понедельник, 22 апреля 2024 года.

По информации городской администрации, персонаж управляющей компании ограничивает подачу ресурса на нужды отопления домов. Самарцы наконец-то смогут вздохнуть полной грудью. Специалисты отмечают, в случае, если квартира все еще отапливается, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.

Напомним, в регионе ожидается потепление. В губернии объявили оранжевый уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Температура воздуха будет выше нормы на 9 градусов.

ЖКХ