В Самаре завершили отопительный сезон

По информации городской администрации, персонаж управляющей компании ограничивает подачу ресурса на нужды отопления домов. Самарцы наконец-то смогут вздохнуть полной грудью. Специалисты отмечают, в случае, если квартира все еще отапливается, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.