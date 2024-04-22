В Самаре завершили отопительный сезон

В Самаре стало известно о завершении отопительного сезона. Батареи отключили в понедельник, 22 апреля 2024 года.
По информации городской администрации, персонаж управляющей компании ограничивает подачу ресурса на нужды отопления домов. Самарцы наконец-то смогут вздохнуть полной грудью. Специалисты отмечают, в случае, если квартира все еще отапливается, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
Напомним, в регионе ожидается потепление. В губернии объявили оранжевый уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Температура воздуха будет выше нормы на 9 градусов.