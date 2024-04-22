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В Сочи зацвела мелалеука, из которой делают масло чайного дерева

Австралийская мелалеука или чайное дерево цветет в Сочи.

Источник: Галина Солтани

В Сочи зацветают чайные деревья, из листвы и веток которых получают эфирное масло чайного дерева. Иначе растение родом из Австралии называется мелалеука.

«Догадаться, что это родня эвкалиптов можно лишь по длинным тычинкам и почти отсутствующим лепесткам, а также по терпкому аромату листьев, все-таки это семейство миртовые», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

При этом к чайным мелалеуки никакого отношения не имеют, хоть их и называют чайным деревом.

В сочинском Дендрарии мелалеука цветет в эвкалиптовой роще, а также за фонтаном «Раковина».

Ранее мы писали, что в Сочи цветет дерево носовых платков. На курорте можно также полюбоваться сакурой, желтой магнолией, пионами, глицинией, и другими растениями.

флора и фауна