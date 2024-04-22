В Сочи зацвела мелалеука, из которой делают масло чайного дерева

«Догадаться, что это родня эвкалиптов можно лишь по длинным тычинкам и почти отсутствующим лепесткам, а также по терпкому аромату листьев, все-таки это семейство миртовые», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.