В Сочи зацвела мелалеука, из которой делают масло чайного дерева

В Сочи зацветают чайные деревья, из листвы и веток которых получают эфирное масло чайного дерева. Иначе растение родом из Австралии называется мелалеука.
«Догадаться, что это родня эвкалиптов можно лишь по длинным тычинкам и почти отсутствующим лепесткам, а также по терпкому аромату листьев, все-таки это семейство миртовые», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
При этом к чайным мелалеуки никакого отношения не имеют, хоть их и называют чайным деревом.
В сочинском Дендрарии мелалеука цветет в эвкалиптовой роще, а также за фонтаном «Раковина».
Ранее мы писали, что в Сочи цветет дерево носовых платков. На курорте можно также полюбоваться сакурой, желтой магнолией, пионами, глицинией, и другими растениями.