В Екатеринбурге не планируют отключать отопление

Мэрия Екатеринбурга решила отложить дату отключения отопления в многоквартирных домах. Тепло должны были перекрыть после пяти дней, когда воздух в городе прогревается до восьми градусов. Однако делать этого не станут. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии города.