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В Екатеринбурге не планируют отключать отопление

Мэрия Екатеринбурга перенесла отключение отопления из-за ожидаемых морозов.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга решила отложить дату отключения отопления в многоквартирных домах. Тепло должны были перекрыть после пяти дней, когда воздух в городе прогревается до восьми градусов. Однако делать этого не станут. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии города.

— Из-за предстоящего похолодания отключение отложили. Точная дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, что похолодание придет в уральскую столицу 23 апреля. В Свердловской области также вероятны дожди.

23 числа в Екатеринбурге температура воздуха прогреется лишь до +5 градусов. С 24 по 25 апреля сохранится +3 градуса. 26 числа столбики термометров поднимутся до отметки +9, а 27 до +12 градусов.

ЖКХ