Восьмой ребенок в семье: сколько детей родилось в Казахстане в 2023 году — статистика

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Бюро национальной статистики опубликовало данные о рождаемости в Казахстане за 2023 год.
«За 12 месяцев в Казахстане родилось 388,4 тысячи детей (403,8 тысячи детей в 2022 году), из них 51,6% — мальчики, 48,4% — девочки», — добавили в бюро.
По данным ведомства, общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1000 человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1000 человек.
«Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкенте (25,70)», — говорится в сообщении.
Рассказали в ведомстве и о возрасте матерей — 29% малышей появились у мам в возрасте 25−29 лет, еще 26% родили женщины 30−34 лет.
Между тем девушки до 20 лет стали мамами 12,6% младенцев, а у дам старше 50 на свет появились 96 детей.
«При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет», — указали статистики.
За прошлый год в Казахстане родились 4 075 пар двойняшек, (2022 год — 4 063), троен — 48 (50 годом ранее), и одна четверня близнецов.