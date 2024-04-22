Минприроды: в Беларуси ежегодно образуется около 450 тонн пластиковых отходов

«Губительное воздействие человека на окружающую среду с каждым днем достигает поистине невероятных масштабов, что с легкостью может привести к всемирной катастрофе, если начать задумываться о решительных мерах против таких последствий. Международный день Земли признан напомнить человечеству, как важно заботиться о нашей планете. Тема 22 апреля 2024 года — “Планета или пластик”. Этот девиз призывает нас к решительным действиям, чтобы сократить потребление пластика и остановить самое масштабное загрязнение нашей планеты», — сказал Максим Тарасов.
По его словам, проблема пластикового загрязнения окружающей среды на сегодняшний день является самой обсуждаемой экологической проблемой в мире. «Объем образования пластиковых отходов в мире составляет около 430 млн т в год. В Беларуси ежегодно образуется порядка 170 тыс. т пластиковых отходов в составе отходов производства и около 280 тыс. т — в составе ТКО. На одного жителя нашей страны образуется порядка 28 кг отходов пластика в год в составе ТКО», — отметил начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды.
Опасность пластика заключается в том, что у него довольно длительный период разложения — от 100 до 1000 лет. Попадая в окружающую среду, пластик может разлагаться на микропластик, который впоследствии легко встраивается в пищевые цепочки и может представлять потенциальную угрозу для человека. В процессе горения пластика в атмосферу выбрасывается огромное количество канцерогенов, всевозможных диоксинов, которые загрязняют воздух и разрушают озоновый слой. Сырьем для производства пластика являются важнейшие невозобновляемые природные ресурсы, и чем больше производится пластиковых изделий, тем в больших объемах они истощаются.