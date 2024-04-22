Минприроды: в Беларуси ежегодно образуется около 450 тонн пластиковых отходов

Опасность пластика заключается в том, что у него довольно длительный период разложения — от 100 до 1000 лет. Попадая в окружающую среду, пластик может разлагаться на микропластик, который впоследствии легко встраивается в пищевые цепочки и может представлять потенциальную угрозу для человека. В процессе горения пластика в атмосферу выбрасывается огромное количество канцерогенов, всевозможных диоксинов, которые загрязняют воздух и разрушают озоновый слой. Сырьем для производства пластика являются важнейшие невозобновляемые природные ресурсы, и чем больше производится пластиковых изделий, тем в больших объемах они истощаются.