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Администрация Калининграда назвала улицы, где хотят ограничить скорость до 40 км/ч

Власти спрашивают мнение горожан о необходимости такой меры.

Источник: Калининград.Ru

Администрация Калининграда назвала улицы, где хотят ограничить скорость транспорта до 40 километров в час. Список адресов опубликовали на странице мэрии «ВКонтакте».

Список адресов:

  • Невского, 6, 16, 30;
  • Киевская, 19 к. 2;
  • Московский проспект, 81;
  • Черняховского, 80;
  • Гагарина (целиком);
  • Парадная набережная (целиком);
  • Суздальская, 22;
  • Арсенальная, 20;
  • Ижорская, 8;
  • Ленинский проспект (Краснооктябрьская);
  • Советский проспект, 186, 192;
  • Красносельская, 45, 51;
  • Нарвская, 59;
  • Черняховского (Пролетарская);
  • Московский (Грига);
  • Артиллерийская, 17, 20
  • Аллея смелых, 31, 39;
  • Багратиона (Новый вал).

Власти планируют вынести вопрос на заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое проводят совместно с ГИБДД. Перед этим в администрации Калининграда хотят услышать мнение горожан. Опрос проводят в социальных сетях.

В Калининграде уже не первый год обсуждают снижение скорости движения на центральных улицах. Кроме того, ограничения предлагали распространить на часть дорог с брусчатым покрытием.