Администрация Калининграда назвала улицы, где хотят ограничить скорость до 40 км/ч

Администрация Калининграда назвала улицы, где хотят ограничить скорость транспорта до 40 километров в час. Список адресов опубликовали на странице мэрии «ВКонтакте».
Список адресов:
- Невского, 6, 16, 30;
- Киевская, 19 к. 2;
- Московский проспект, 81;
- Черняховского, 80;
- Гагарина (целиком);
- Парадная набережная (целиком);
- Суздальская, 22;
- Арсенальная, 20;
- Ижорская, 8;
- Ленинский проспект (Краснооктябрьская);
- Советский проспект, 186, 192;
- Красносельская, 45, 51;
- Нарвская, 59;
- Черняховского (Пролетарская);
- Московский (Грига);
- Артиллерийская, 17, 20
- Аллея смелых, 31, 39;
- Багратиона (Новый вал).
Власти планируют вынести вопрос на заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое проводят совместно с ГИБДД. Перед этим в администрации Калининграда хотят услышать мнение горожан. Опрос проводят в социальных сетях.
В Калининграде уже не первый год обсуждают снижение скорости движения на центральных улицах. Кроме того, ограничения предлагали распространить на часть дорог с брусчатым покрытием.