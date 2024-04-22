В Петербурге запретят рассказывать про последствия применения беспилотников.

Ранее запрет на публикацию информации о БПЛА был распространен в Ленинградской области. В изначальном варианте документа также было в принципе запрещено публиковать информацию о расположении объектов Минобороны и последствиях атак беспилотников. Однако в более поздней редакции документа указано, что публикация возможна, но лишь в том случае, если исходит от официальных лиц. Речь идет о губернаторе и вице-губернаторе — председателе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, а также Минобороны РФ.