В Петербурге запретят рассказывать про последствия применения беспилотников.

В городе на Неве готовят постановление, согласно которому будет запрещено сообщать про последствия применения беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о «любой информации, в том числе фото- и видеоматериалах». Проект документа размещен на сайте антикоррупционной экспертизы 22 апреля.
Из текста следует, что до 16 декабря 2024 года будет запрещено публиковать и распространять любую информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, о последствиях применения воздушных, подводных и надводных судов беспилотников и иных автоматизированных беспилотных комплексов.
Также постановление содержит аналогичный запрет публиковать любые материалы про места расположения, временной дислокации и боевого применения в Петербурге сил и средств Министерства обороны, данные про сооружения систем связи, систем охраны городских объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон.
Ранее запрет на публикацию информации о БПЛА был распространен в Ленинградской области. В изначальном варианте документа также было в принципе запрещено публиковать информацию о расположении объектов Минобороны и последствиях атак беспилотников. Однако в более поздней редакции документа указано, что публикация возможна, но лишь в том случае, если исходит от официальных лиц. Речь идет о губернаторе и вице-губернаторе — председателе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, а также Минобороны РФ.