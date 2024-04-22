Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах РК

Ночью в горных и предгорных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. г. Шымкент: 23 апреля утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 23 апреля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с.