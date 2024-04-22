В мэрии рассказали, как в Воронеже будут праздновать День Победы

Власти Воронежа ведут подготовку празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Городским службам даны соответствующие поручения. Проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос обеспечения праздничных мероприятий: транспортного обслуживания, уборки и содержания территорий воинских захоронений, обеспечения безопасности, оказания содействия при подготовке к проведению репетиций и непосредственно военного парада. Заключен контракт на обеспечение досмотровых мероприятий в центральной части города. Об этом рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов в ходе оперативного совещания в мэрии в понедельник, 22 апреля.
— Завершить оформление улиц планируем до 6 мая. Задействуется более 2 тыс. флагов, более 1,3 тыс. флаговых конструкций, 18 баннеров и в том числе три на входной группе Воронежского государственного театра оперы и балета, десять видеоэкранов и один медиафасад. Магазины украсят свои витрины поздравительными плакатами. На прошлой неделе был разработан единый федеральный брендбук, с его учетом концепция оформления дорабатывается, — рассказал руководитель управления.
По словам Андрея Харитонова, на особом контроле — вопросы обеспечения безопасности проведения мероприятий. Так, на площадке управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества совместно с представителями городского УМВД прорабатывается схема установки ограждающих турникетов, рамок металлодетекторов, перекрытия движения.
— В рамках ежегодного апрельского месячника по благоустройству территорий управами районов проводится мониторинг военно-мемориальных объектов, памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. Выявленные недостатки после осенне-зимнего периода устраняются за счет внебюджетных источников финансирования. К этой работе привлекаются студенты вузов и волонтеры. Проводится общегородская акция Музея-диорамы «Чистый обелиск». Оперативно заключен контракт на устранение недостатков на площади Победы со сроком завершения работ до 2 мая. Также актуализирована смета и разработана документация на ремонтные работы на братской могиле № 2 мемориального комплекса Памятник Славы с проведением самих работ в летний период. Буквально сегодня мы загружаем в систему документы для проведения конкурсных процедур, — рассказал руководитель управления.
Одно из направлений в праздновании Дня Победы — взаимодействие с советами ветеранов, районными управами в части проведения встреч с ветеранами, проведения акций заботы, чествований, акции «Письмо ветерану», посещений ветеранов на дому, а также тех, кто находится на лечении.
— Сформирован проект плана непосредственно праздничных мероприятий в учреждениях и организациях, а также на военно-мемориальных объектах. Среди мероприятий Дня Победы: всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой планируется выдать порядка 6,5 тыс. символов. Старт акции будет дан в торжественной обстановке 24 апреля во Дворце творчества детей и молодежи. В период с 5 по 9 мая запланированы районные возложения венков ко всем братским могилам и воинским захоронениям, также традиционно участники патриотических объединений с 2 по 9 мая заступят в Почетный караул у памятных мест, посвященных советским воинам, — поделился Андрей Харитонов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что власти решили отказаться от проведения праздничного салюта на 9 Мая в областном центре. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Кроме того, в Воронеже стартовала подготовка к параду в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в событии примут 1,8 тыс. военных, тренировки парадных расчетов уже начались.