В мэрии рассказали, как в Воронеже будут праздновать День Победы

— В рамках ежегодного апрельского месячника по благоустройству территорий управами районов проводится мониторинг военно-мемориальных объектов, памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. Выявленные недостатки после осенне-зимнего периода устраняются за счет внебюджетных источников финансирования. К этой работе привлекаются студенты вузов и волонтеры. Проводится общегородская акция Музея-диорамы «Чистый обелиск». Оперативно заключен контракт на устранение недостатков на площади Победы со сроком завершения работ до 2 мая. Также актуализирована смета и разработана документация на ремонтные работы на братской могиле № 2 мемориального комплекса Памятник Славы с проведением самих работ в летний период. Буквально сегодня мы загружаем в систему документы для проведения конкурсных процедур, — рассказал руководитель управления.