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На набережной Волги в Самаре помыли «Купальницу»

В Самаре начали очищать скульптуры на набережной Волги.

Источник: Администрация Самары

В Самаре начали очищать скульптуры на набережной, рассказали в администрации города. Порядок на набережной наводят в рамках месячника по благоустройству, а уборку начинают каждый день в 06.00. Фронт работ большой: газоны, площадки и 26 скульптур.

— Сегодня первые водные процедуры принимала бронзовая «Купальщица» и другие скульптуры, которые располагаются на второй очереди набережной, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

На одну скульптуру уходит минимум 50 литров воды. Раньше с них еще приходилось удалять граффити, но в нынешнем сезоне их никто не «украсил». Очистить все скульптуры планируют к 1 мая, а летом будут мыть два раза в месяц.

В ближайшее время сотрудники МАУ «Самарская набережная» приведут в порядок памятник Григорию Засекину. Это самая большая скульптура на набережной, и чтобы помыть ее, будут использовать гидроподъемник. Памятник также натрут специальным средством, чтобы покрытие стало более ярким.

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