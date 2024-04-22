В Перми с 23 апреля возобновят движение трамвайного маршрута № 3

Движение трамвайного маршрута № 3 «Станция Пермь II — Красный Октябрь» возобновят в Перми с 23 апреля, рассказали в пермской мэрии.
Подрядчик провёл работы, которые требовали приостановки движения трамваев по улице Дзержинского. После этого участок обследовала специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». В горадминистрации Перми пояснили, что дальнейшие работы на участке инвестор сможет продолжить без прекращения движения вагонов.
Напомним, транспортное сообщение по маршруту прекращали на время реконструкции участка путей на улице Дзержинского. На этот период запускали специальный автобусный маршрут № 35к «Станция Пермь II — Красный Октябрь».