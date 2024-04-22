В Перми с 23 апреля возобновят движение трамвайного маршрута № 3

Подрядчик провёл работы, которые требовали приостановки движения трамваев по улице Дзержинского. После этого участок обследовала специальный вагон-лаборатория «ВЛ-2». В горадминистрации Перми пояснили, что дальнейшие работы на участке инвестор сможет продолжить без прекращения движения вагонов.