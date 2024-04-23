В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице

Предварительно установлено, что инцидент произошел в субботу в Краснодаре. Имея материальные трудности по уходу и содержанию дочери, 37-летняя мать собрала вещи шестилетней дочери-инвалида и выкатила ее на коляске, чтобы передать своему бывшему супругу. Но бывший муж отказался забирать ребенка и оставил дочь на улице.