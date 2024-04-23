В Краснодаре бывшие супруги бросили дочь-инвалида на улице

Предварительно установлено, что инцидент произошел в субботу в Краснодаре. Имея материальные трудности по уходу и содержанию дочери, 37-летняя мать собрала вещи шестилетней дочери-инвалида и выкатила ее на коляске, чтобы передать своему бывшему супругу. Но бывший муж отказался забирать ребенка и оставил дочь на улице.
«По данному факту отделом полиции в отношении матери и отца организовано проведение процессуальной проверки, результаты которой постановлены на контроль прокуратуры края, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
В настоящее время девочка находится в медучреждении, где ей оказана необходимая помощь, её жизни и здоровью ничего не угрожает, дальнейшим жизнеустройством ребенка занимаются органы опеки и попечительства.
По данным надзорного ведомства, семья девочки на профилактических учетах не состоит, ранее в поле зрения органов и учреждений системы профилактики не попадала.