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Главные новости к вечеру 22 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Российские войска взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
Населенный пункт находится недалеко от Донецка, южнее города Марьинка, который перешел под контроль России в декабре прошлого года.

Зеленский допустил, что Киев может начать переговоры с РФ
В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет «готова к диалогу», если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.

МВД завершило проверку по факту инцидента с главой МЧС Чечни
Результаты направят в СК.

Арестован обвиняемый в убийстве из-за спора о парковке в Москве
Аббасов на суде попросил не отправлять его в СИЗО, а комментируя убийство, сказал: «Я не желал этого, но так получилось». Свою вину он не признал.

Россиянам напомнили о крайнем сроке подачи НДФЛ
В этом году с учетом выходных и праздников он продлевается до 2 мая 2024 года включительно.