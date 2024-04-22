Главные новости к вечеру 22 апреля

Российские войска взяли под контроль Новомихайловку в ДНР
Населенный пункт находится недалеко от Донецка, южнее города Марьинка, который перешел под контроль России в декабре прошлого года.
Зеленский допустил, что Киев может начать переговоры с РФ
В интервью телеканалу CBS News он отметил, что Россия будет «готова к диалогу», если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
Арестован обвиняемый в убийстве из-за спора о парковке в Москве
Аббасов на суде попросил не отправлять его в СИЗО, а комментируя убийство, сказал: «Я не желал этого, но так получилось». Свою вину он не признал.
Россиянам напомнили о крайнем сроке подачи НДФЛ
В этом году с учетом выходных и праздников он продлевается до 2 мая 2024 года включительно.