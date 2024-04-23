Земля уходит из-под ног. Гигантский пласт земли скатился в Черное море

Ученые подсчитали, что за 20 лет побережье Краснодарского края может сократиться на несколько сотен гектаров из-за абразионных и оползневых процессов. А это нанесет 608 млн рублей ущерба. При этом 57% может составить ущерб землям, занятым особо охраняемыми природными территориями. И это только по кадастровым ценам. В действительности же материальные потери могут быть в разы больше.