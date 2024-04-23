Земля уходит из-под ног. Гигантский пласт земли скатился в Черное море

Огромный пласт земли ушел в Черное море. Это произошло между поселками Веселовка и Артющенко. Берег осыпался в воду, захватив с собой часть грунтовой дороги. Такое явление в этих местах — не редкость, но такого масштаба не видели даже местные жители. К счастью, никто не пострадал.
«На этом побережье преобладают рыхлые породы — суглинки, супеси. После дождей они намокают и разрушаются. Также влияют на процессы нагонная волна и перепад высот», — рассказала «КП»-Кубань" заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.
Разрушение «мягких» берегов происходит с определенной периодичностью. В основном это межсезонье, когда идут дожди. Чтобы спасти прибрежную линию, необходимы дорогостоящие инженерные изыскания и проекты. Они помогут рассчитать процент склона и необходимую инфраструктуру для укрепления пород.
«Тут нужно решать, нужна ли эта территория для освоения, например, для строительства отелей или санаториев. Если нет, то этот естественный процесс будет продолжаться без вмешательства человека».
МЕЖДУ ТЕМ.
Ученые подсчитали, что за 20 лет побережье Краснодарского края может сократиться на несколько сотен гектаров из-за абразионных и оползневых процессов. А это нанесет 608 млн рублей ущерба. При этом 57% может составить ущерб землям, занятым особо охраняемыми природными территориями. И это только по кадастровым ценам. В действительности же материальные потери могут быть в разы больше.