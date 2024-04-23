Цены на отдых в Крыму в мае 2024 года: самый дешевый курорт на юге

Так, по данным единой платформы для гостиниц Travelline, за проживание в трехзвездочном отеле Крыма придется заплатить около 5,5 тысяч рублей за сутки. В Краснодарском крае за похожие условия придется отдать до 7,5 тысяч рублей. Также в некоторых южных регионах стоимость размещения в отелях повышенного комфорта увеличилась на 23%. Там за номер в пятизвездочной гостинице придется заплатить не меньше 16 тысяч рублей. Крымские отельеры наоборот снизили на 2% — до 11 тысяч рублей.