Цены на отдых в Крыму в мае 2024 года: самый дешевый курорт на юге

Всего пару недель и по всей России начнутся долгожданные майские праздники. Синоптики прогнозируют теплую, местами даже жаркую погоду, поэтому отельеры заманивают отдыхающих горячими скидками. Самые щедрые предложения отмечают в Крыму. Местные операторы гостевого отдыха снижают стоимость на 20−30%. По словам эксперта по туризму и председателя Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в Крыму Анатолия Тарасенко, в сравнении с другими южными курортами, цены на полуострове в этом году будут более лояльны.
— Все владельцы туристических бизнесов прекрасно понимают ситуацию с транспортной логистикой, поэтому значительно снижают цены на отдых. Таким образом, это постепенно начинает привлекать не только внутренний рынок, — говорит КП-Крым Тарасенко.
Отдых в Крыму в мае 2024 года
По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, в этом году ситуация с бронирование отдыха на полуострове не может не радовать. Спрос в весенне-летний период по отношению к прошлому году вырос в два раза.
— На данный момент средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц — более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев — более 60%, гостиниц — более 45%. Некоторые средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой, загружены уже на майские праздники до 100%
Цены на отдых в Крыму в мае 2024 года
В этом году отельеры четко прослеживают тренды на предстоящий курортный сезон. Среди популярных запросов эксперты выделяют уединенный отдых в домике на природе и отели, предлагающие систему «все включено». Еще одним трендом станут автомобильные экскурсии для семей или небольших групп, так как курортники будут приезжать на полуостров на личном транспорте.
Так, по данным единой платформы для гостиниц Travelline, за проживание в трехзвездочном отеле Крыма придется заплатить около 5,5 тысяч рублей за сутки. В Краснодарском крае за похожие условия придется отдать до 7,5 тысяч рублей. Также в некоторых южных регионах стоимость размещения в отелях повышенного комфорта увеличилась на 23%. Там за номер в пятизвездочной гостинице придется заплатить не меньше 16 тысяч рублей. Крымские отельеры наоборот снизили на 2% — до 11 тысяч рублей.
По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, средняя стоимость проживания в гостевом доме на двоих без питания в среднем сегменте составляет 2−3 тысячи рублей. Цена за домик на природе также начинается от 2 тысяч рублей за человека.
Несмотря на то, что владельцы турбизнеса в Крыму продолжают ждать и ориентироваться в основном на местных курортников, на полуостров продолжают приезжать отдыхающие с материка. Так, с начала года здесь успели побывать порядка 600 тысяч туристов.
— Это на 7% выше аналогичного периода 2023 года. Из них 54% приехали в Крым на отдых по Крымскому мосту, 40% — посредством ж/д сообщения и 6% — по сухопутному коридору через новые регионы, — добавил Вадим Волченко.