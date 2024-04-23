В Ялте опубликовали список доступных для посещения пляжей

Глава Ялты подчеркнула, что в порядок будут приведены все пострадавшие объекты: подпорные стены, ограждения, лестничные марши и пандусы.
«Все будет выдержано в едином стиле, — написала в своем Telegram-канале Павленко. — Сделаем подсыпку пляжей — вместе с министром жилполитики Крыма Никитой Тарасовым и подрядчиком рассматриваем возможность использования уже галтованного (обработанного) щебня, то есть фактически кругленькой гальки, которая сразу комфортна для отдыха».
В общей сложности работы будут проводиться на 21 пляже, в том числе в Форосе, Костополе, Гаспре и Отрадном, пляжах санаториев им. А. А. Боброва, «Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри», «Родина» и других, а также на пляжах «Русалка» и «Лягушка».
«Чтобы работы доставили минимум дискомфорта жителям и гостям Большой Ялты, на время их проведения будут открыты альтернативные пляжные территории», — добавила Павленко. Ознакомиться с расположением альтернативных пляжей можно на сайте администрации Ялты по ссылке.
Шторм века
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь на 26 ноября 2023 года.
Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.
В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Почти 500 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.
Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в интервью РИА Новости Крым сообщил, что суммарный ущерб от шторма составил 68 млрд рублей.