Демонстрация 1 мая 2024 года в Ростове-на-Дону: как принять участие, где пройдет, когда начнется

Также обычно в честь 9 мая в апреле и мае проходят различные фестивали, военно-спортивные игры, патриотические акции и концерты. Так, в прошлом году таких мероприятий было 400. Также в прошлом году в первые майские дни выездные бригады устраивали концерты и мини-парады перед домами ветеранов. А в сам великий праздник по улицам Ростова-на-Дону обычно ездит трамвай «Великий путь Победы».