Демонстрация 1 мая 2024 года в Ростове-на-Дону: как принять участие, где пройдет, когда начнется

Обычно демонстрация 1 мая в Ростове-на-Дону состоит из нескольких мероприятий. И график проведения традиционного шествия с участием профсоюзов станет известен к концу апреля.
Традиционно в Первомай в 10:00 утра проходит шествие либо концерт на площадке перед зданием Дома профсоюзов на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.
Также в этот день проходит традиционный автопробег профсоюзов. В прошлые годы автоколонна стартовала от стадиона «Олимп-2» имени Виктора Понедельника в 10:00. А затем маршрут проходил по проспекту Шолохова до стелы «Город воинской славы». Затем участники автопробега останавливались на площади Воинской славы и возлагали цветы к памятнику. Далее участников возле здания старого аэропорта ждал концерт.
Когда опубликуют точное расписание демонстрации 1 мая в Ростове-на-Дону, мы обязательно вам об этом сообщим.
Напомним, недавно глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, как планируют украсить город во дню Великой Победы. По его словам, все праздничные композиции в этом году будут выполнены в трех оттенках — красном, белом и песочном. Всего Ростов к 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне украсят 910 композиций. Из них более 500 панно и 410 флагов.
Так, от площади Театральной до улицы Каяни будет развешена флаговая композиция. Флагами также украсят и другие улицы, скверы, парки и пешеходные зоны. А фасад «Атомкотломаш» украсит праздничное панно. Также власти украсят территорию возле скульптуры «Мать и дитя». Монтаж всех этих украшений планируют завершить до 30 апреля.
Также обычно в честь 9 мая в апреле и мае проходят различные фестивали, военно-спортивные игры, патриотические акции и концерты. Так, в прошлом году таких мероприятий было 400. Также в прошлом году в первые майские дни выездные бригады устраивали концерты и мини-парады перед домами ветеранов. А в сам великий праздник по улицам Ростова-на-Дону обычно ездит трамвай «Великий путь Победы».