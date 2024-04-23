В Набережных Челнах врачи спасли от рака груди 19-летнюю мать

Рак сильно «помолодел», отмечают в онкологическом центре Набережных Челнов. Туда почти сразу после родов попала 19-летняя пациентка. Во время кормления младенца она обнаружила у себя уплотнение в груди.
«Сначала молодая мать заподозрила мастит. Было набухание в молочной железе и уплотнение. Но не было лихорадки и озноб. У пациентки диагностировали раковую опухоль. Лечение прошло успешно. Сейчас пациентка находится в стадии ремиссии», — цитирует пресс-служба окноцентра зав ультразвуковым отделением, врача-онколога, маммолога Ильшата Вафина.