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В Белоруссии организуют отдых более чем для 400 детей из дружественных стран

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха 413 детей из Египта, Китая, Киргизии, Лаоса, Сирии и Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» (Минская область). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении отмечается, что во время пребывания в республике дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах.

Детей из дружественных государств организованно приглашают в Белоруссию на отдых ежегодно с 2017 года, что «способствует укреплению и развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации туристического потенциала, истории и культуры Беларуси, а также продвижению ее позитивного имиджа в международных отношениях».

туризм и отдых