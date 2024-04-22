В Белоруссии организуют отдых более чем для 400 детей из дружественных стран

Детей из дружественных государств организованно приглашают в Белоруссию на отдых ежегодно с 2017 года, что «способствует укреплению и развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации туристического потенциала, истории и культуры Беларуси, а также продвижению ее позитивного имиджа в международных отношениях».