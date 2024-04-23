На Кубани запустят сезонный пригородный поезд

Купить на него билеты можно будет в период с 1 мая по 30 сентября 2024 года.
Как сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, поезд будет ходить по маршруту Анапа — Темрюк — Анапа.
Поезд будет содержать в себе три вагона общей вместимостью чуть более двух сотен посадочных мест.
Отправляться он будет утром в 5:27 и в 16:42 вечером из Анапы, а прибывать в Темрюк в 06:34 и 17:49 соответственно.
От станции Темрюк поезд будет отбывать в 07:04 и 18:20, прибудет в Анапу в 08:15 и 19:28.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Геленджике откроют два новых пляжа.