Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Сергей Безруков возглавляет Московский губернский драмтеатр с января 2014 года. Известен ролями в телесериалах «Бригада», «Есенин», «Мастер и Маргарита», а также фильмах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Пушкин. Последняя дуэль». В 2018 году он был награжден Орденом Дружбы. Сергей Безруков — член высшего совета партии «Единая Россия». На президентских выборах в 2024 году он был доверенном лицом Владимира Путина.