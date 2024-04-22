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Путин наградил Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Актер и художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Безруков награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве», учрежденном в 2021 году, награждают в том числе за создание спектаклей и фильмов, получивших широкое признание, за заслуги в просветительской деятельности и создание высокохудожественных образов.

Сергей Безруков возглавляет Московский губернский драмтеатр с января 2014 года. Известен ролями в телесериалах «Бригада», «Есенин», «Мастер и Маргарита», а также фильмах «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Пушкин. Последняя дуэль». В 2018 году он был награжден Орденом Дружбы. Сергей Безруков — член высшего совета партии «Единая Россия». На президентских выборах в 2024 году он был доверенном лицом Владимира Путина.

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