В Москве подготовили набережные и причалы к началу навигации

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.
«После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», — сказал Бирюков.
Также в порядок приведены 78 столичных набережных.
Открытие навигации состоится 24 апреля.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парка «Яуза» в столице завершатся в этом году.