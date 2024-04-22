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В Москве подготовили набережные и причалы к началу навигации

Набережные и причалы Москвы готовы к навигации, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

«После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», — сказал Бирюков.

Также в порядок приведены 78 столичных набережных.

Открытие навигации состоится 24 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парка «Яуза» в столице завершатся в этом году.

ЖКХ