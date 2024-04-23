Побиты цветущие деревья и образовались сугробы. Мелким градом 22 апреля засыпало юг России

Непогода обрушилась на Краснодарский край. Сразу несколько районов региона оказались во власти ливней с грозами, града и сильного ветра. На улицах поселка Псебай Мостовского района мелкими градинками побило цветущие деревья и поломало ветки.
«Града выпало такое количество, что она улицах образовались сугробы. Снежки можно было лепить из льдинок», — рассказали местные жители.
Не порадовала погода и соседнюю Адыгею. Там стихия нанесла ущерб жителям Майкопского района. В поселке Удобном осадки повредили молодые всходы. Впрочем, в республиканском МЧС рассказали, что лед был рыхлым, поэтому сильного урона удалось избежать. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Кубани и Адыгеи оставаться в доме, либо в укрытии.
«По данным краевого гидрометцентра, сегодня и завтра в Краснодаре облачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит +6…8 градусов, днем +22…24», — сообщили в Росгидромете.
При этом до конца 22 апреля в Каневском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. А вот 23 апреля высокая пожароопасность 4 класса ожидается в крае, в том числе Краснодаре и на Черноморском побережье.
Как сообщалось ранее, на этой неделе погоду формируют атмосферные фронты. До субботы в регионе будут идти дожди, местами возможны грозы. Однако вместе с тучами будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы. Благодаря им уже со среды на Кубань вернется летний зной, и столбики термометров поднимутся до отметки 31 градус.