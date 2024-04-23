Побиты цветущие деревья и образовались сугробы. Мелким градом 22 апреля засыпало юг России

Как сообщалось ранее, на этой неделе погоду формируют атмосферные фронты. До субботы в регионе будут идти дожди, местами возможны грозы. Однако вместе с тучами будут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы. Благодаря им уже со среды на Кубань вернется летний зной, и столбики термометров поднимутся до отметки 31 градус.